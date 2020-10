Vreme povzroča težave, umrl gasilec (FOTO)

Na gasilca je padlo drevo

REUTERS V Benetkah je bilo visoko plimovanje. FOTO: Manuel Silvestri, Reuters



V Benetkah prvič uporabili pregrado

REUTERS V Benetkah so prvič uporabili pregradni sistem za zaščito pred poplavami. FOTO: Manuel Silvestri, Reuters

Osem pogrešanih v Franciji

REUTERS Na plaži v Nici. FOTO: Eric Gaillard, Reuters

Sever Italije je v petek zvečer zajelo neurje z močnim deževjem in vetrom, v katerem je umrl gasilec. Gmotna škoda je velika, predvsem na cestah. Tudi v Sloveniji so nalivi povzročili že nekaj težav, povišalo se je tudi plimovanje morja. Prostovoljni gasilec je po navedbah umrl med intervencijo v dolini Aoste, ko je nanj padlo drevo. Reke so prestopile bregove v Liguriji in Piemontu, padla so številna drevesa in skupaj z naraslimi vodami povzročila veliko škode na cestah in drugi infrastrukturi.V Piemontu, kjer je več krajev odrezanih od sveta, je pogrešanih 11 ljudi, so danes sporočili gasilci. Med njimi je skupina nemških pohodnikov, ki se niso javili hotelirju, ki naj bi šel ponje po izletu v Terme di Valdieri. »Situacija je dramatična,« je sporočila reševalna ekipa v mestu Cuneo.Lokalne pristojne službe so od petka zvečer izvedle več sto intervencij, najprej na severozahodu ob meji s Francijo, nato pa se je fronta pomikala proti vzhodu. Davi so se razmere v številnih predelih severne Italije umirile.V Benetkah so prvič uporabili sistem pregrad za zaščito pred poplavami (s kratico Mose). Lokalne oblasti so sporočile, da so zapornice na treh odprtinah v laguno uspešno obratovale. Gladina vode je dosegla višino 125 centimetrov.Sistem, katerega izgradnja je bila počasnejša od načrtov, so v zadnjih mesecih pospešeno testirali, da bi preprečili poplave, kakršne so novembra lani prizadele Benetke. Takrat je bila gladina vode skoraj 190 centimetrov nad svojo običajno ravnjo in skoraj vse mesto je bilo pod vodo.Neurje je minulo noč divjalo tudi po jugovzhodu Francije. Gasilske enote danes še vedno iščejo osem pogrešanih oseb v bližini Nice, medtem ko se je deževje že nekoliko umirilo. Zaradi poplavljenih cest so težave v prometu, okoli 13.500 gospodinjstev je bilo nekaj časa brez elektrike.Na severozahodu Francije pa povzroča težave nevihta Alex, zaradi katere je brez elektrike ostalo 30.000 prebivalcev Bretanje. Veter, ki je na otočku Belle-Ile-sur-Mer dosegel kar 186 kilometrov na uro, je ruval drevesa, o morebitnih žrtvah pa ne poročajo.