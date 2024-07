V strelskem obračunu ustreljena 9-letna deklica, z njo je hudo

Devetletna deklica v Dalstonu (Velika Britanija) je bila 29. maja ujeta med dvema ognjema, ko sta se dve rivalski mamilarski združbi odločili obračunati kar pred restavracijo. Nesrečnica se je tam znašla, ker je želela sladoled.

Strelec je vozil motor in naj bi streljal na tri moške, ki so sedeli v lokalu. Povezani naj bi bili z mamilarsko združbo Bombacilar, v napadu pa so bili ranjeni. Starši deklice so medtem razkrili, da skoraj dva meseca po tem, ko jo je krogla zadela v glavo, še vedno ne more pravilno govoriti ali se premikati.

Starši strti

»Skrušena sva zaradi tega, kar se je zgodilo, hčerka ostaja stabilna, a v kritičnem stanju,« sta povedala njena oče in mama. »Tja je šla samo na sladoled, zdaj pa ne veva, ali se bo kdaj vrnilo pametno in zabavno dekle, kot je bila prej, in ali bo lahko še kdaj pravilno govorila ali se gibala. Svojo hčerko želiva nazaj in vsi molimo, da bo popolnoma okrevala. Prosimo, spoštujte našo zasebnost v tem težkem času.«

Londonska policija še zbira informacije, ki bi pomagale identificirati odgovorne za napad. Ti naj bi pripadali tolpi Tottenham Turks. Poročali so, da naj bi bil tarča strelskega napada vodja tolpe Hackney Bombers, ki je nekoč nadzorovala 90 odstotkov trgovine s heroinom v Veliki Britaniji.

Ustanovitelj kriminalne združbe Abdullah Baybasin je bil opažen v Barceloni tedne pred streljanjem z nemško-turškim gangsterjem Tekinom Kartalom (30), ki je bil ustreljen kmalu zatem.

Medtem ko je Baybasinova tolpa na družbenih omrežjih zanikala odgovornost, so se pojavili strahovi, da v Dalstonu lahko šlo za maščevanje.

Prezgodaj za sklepanje o maščevanju

Vir je za The Sun povedal: »Prezgodaj je, da bi lahko rekli, ali je bil napad neposredno povezan s streljanjem v Barceloni, vendar je bil Kartal oseba iz podzemlja z interesi po vsej Evropi. Nedvomno bo policija preučila širši kontekst.«

Baybasin po tem, ko ga je ustrelil tekmec, uporablja invalidski voziček. Predhodno je bil zaradi tihotapljenja mamil zaprt v Turčiji, izpustili so ga leta 2017. Mesto mafijskega šefa je prevzel, ko je bil njegov brat Huseyin Baybasin – nekoč znan kot evropski Pablo Escobar – na Nizozemskem obsojen na dosmrtni zapor zaradi tihotapljenja mamil.

»Deklica ni naredila ničesar narobe«

Predvidena tarča v dalstonskem obračunu, moški po imenu Beytullah Gunduz, 37, jo je odnesel nepoškodovan, medtem ko so bili vsi trije moški turškega rodu, stari 37, 41 in 44, poškodovani.

Deklica iz Birminghama je bila na obisku pri svoji družini iz Londona, ko jo je okoli 21. ure zadela krogla. Gunduz naj bi bil po napadu skrušen zaradi ranjene deklice, dejal je, da bi raje videl, da bi v glavo ustrelili njega.

»Res, da smo kriminalci, toda to dekle ni bilo, ničesar ni naredilo narobe. To me ubija.«

Očividec je o streljanju dejal: »Ne vem, koga so ciljali – ampak da je bil zadet otrok? To je preprosto grozljivo.« Rekel je, »da je trajalo približno 10 do 15 minut, da so prispele službe za nujno pomoč. Najprej policija, nato reševalci. Bili so zelo učinkoviti.«