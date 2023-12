V Ribnici pijan voznik trčil v lokal, ki je bil poln gostov

V torek okoli 19.30 se je v Ribnici zgodila prometna nesreča, v kateri je bil samoudeležen voznik osebnega vozila. Policisti poročajo, da je po do sedaj zbranih obvestilih do prometne nesreče prišlo, ker je voznik pri zavijanju v križišču zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal s ceste in trčil v montažno steno gostinskega lokala. V lokalu je bilo v tem času več gostov, pri tem pa sta bila dva izmed gostov lažje poškodovana.

Policisti so v postopku ugotovili, da je voznik vozil pod vplivom alkohola. Preizkus alkoholiziranosti pri vozniku je pokazal 1.01 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka, odredili so tudi strokovni pregled, ki ga je odklonil. Policisti nadaljujejo zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.