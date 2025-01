V osnovni šoli se je med učenci zgodil incident, dušili so ga s predmetom

V eni izmed osnovnih šol v Zagrebu se je zgodil neprijeten incident, zaradi katerega je morala posredovati policija. Po neuradnih informacijah so trije sedmošolci napadli svojega sošolca.

Med napadom naj bi ga zgrabili in poskušali z nekim predmetom dušiti. Na srečo je dogodek minil brez hujših poškodb.

Policija že preiskuje primer

Policijska uprava Zagreb je potrdila, da v povezavi z dogodkom že poteka preiskava. »Policija sodeluje z drugimi pristojnimi institucijami, saj gre za sum nasilja med vrstniki,« so povedali in dodali, da so vpleteni mlajši od 14 let, kar pomeni, da kazensko niso odgovorni.

Po zaključenem zbiranju vseh potrebnih informacij bo policija obvestila pristojno občinsko državno tožilstvo. Ker gre za mladoletnike, imajo v takšnih primerih ključno vlogo tudi druge ustanove, predvsem hrvaški Zavod za socialno delo.

Državno tožilstvo lahko po prejemu podatkov od policije zahteva dodatne ukrepe Zavoda za socialno delo, poroča portal Index.hr.

