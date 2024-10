V Nemčiji povozil mamo in dva sinova, policisti so na kraju nesreče jokali (VIDEO)

Nemčijo je včeraj pretresla tragična prometna nesreča. Peško in njena dva sinova je voznik avtomobila v Esslingenu pri Stuttgartu povozil na pločniku, vsi trije so umrli na kraju nesreče. Preiskava je v teku, policija pa intenzivno išče priče tragedije, pišejo nemški mediji.

39-letna mama in njena dva sinova, stara šest in tri leta, so umrli, ko jih je avtomobil zbil na pločniku ob reki Neckar v Esslingenu.

Nesreča se je zgodila, ko je 54-letni voznik iz neznanega razloga zapeljal s ceste na pločnik in povozil družino.

Trčil je tudi v drugo vozilo, voznika drugega avtomobila so odpeljali v bolnišnico.

Po prvih informacijah voznik ni namerno povozil družine. »Za zdaj nič ne kaže na to, da bi bil dogodek nameren,« je dejal tiskovni predstavnik policije.

Lokalna skupnost je globoko pretresena, priče pa pravijo, da so policisti jokali ob prizorih te tragedije.

Na kraju dogodka so bili poleg številnih policistov, gasilcev in reševalnih služb tudi strokovnjaki za nujno psihosocialno pomoč, da so nudili podporo pričam in družinskim članom.