V jezeru v BiH sta se utopila dekle in mladenič

Na Ramskem jezeru pri Šćitu v BiH sta se včeraj utopila dekle in mladenič iz Hrvaške, poroča portal Dnevni avaz.

Iskanje trupla mladeniča še poteka. Dekle (28) in mladenič sta tragično preminula, okoliščine, v katerih sta izgubila življenje, pa se še ugotavljajo. Njuno smrt sta potrdila dežurna tožilka in policija v Rami. Neuradno je portal Rama-Prozor.info izvedel, da sta nesrečnika iz območja Čakovca, dekle z inicialkami A.D., mladenič pa Ž.A.

Po razpoložljivih informacijah so dekle potegnili iz vode, medtem ko iskanje trupla mladeniča zaenkrat ni obrodilo sadov in se bo nadaljevalo danes. Po ogledu kraja dogodka, ki je trenutno v teku, bodo znane dodatne informacije. To je že drugi tragični primer utopitve, zabeležen v BiH ta vikend, saj sta se včeraj na kopališču ob reki Plivi pri Jajcu smrtno ponesrečila Esada Čorhusić (61) in Ajdin Kos (22) iz Donjega Vakufa.