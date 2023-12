Umrla v najhujših mukah: silili so jo v prostitucijo, hranili le s kečapom, iz stanovanja lezli črvi

Shakira Spencer (35) je umrla v najhujših mukah: bila je zlorabljena in izstradana do smrti. Njeno razpadlo truplo so našli, potem ko so sosedje septembra lani videli črve, ki so lezli iz njenega stanovanja v zahodnem Londonu.

Hranili so jo le s kečapom iz vrečke

Shakirina nekdanja soseda Ashana Studholme (38), njen ljubimec Shaun Pendlebury (26) in njuna prijateljica Lisa Richardson (44) so ​​zdaj spoznani za krive njene smrti. Shakiro so zadrževali kot sužnjo in jo hranili so jo le s kečapom iz vrečke. Tako je lepa in zdrava 35-letnica še pred smrtjo postala okostnjak. Silili so jo v prostitucijo in prisilno delo, na koncu pa so jo popolnoma izolirali od sveta in je bila pod njihovim popolnim nadzorom.

»V začetku leta 2021 je bila Shakira Spencer zdrava in je tehtala približno 74 kilogramov. Imela je moža in dva otroka. Do julija 2022 je bila Shakira Spencer samo še kost in koža. Obtolčena od glave do peta, z vdrtimi očmi, Kakršen koli že je bil njihov nedoumljivi, okrutni motiv, so jo trije obtoženi mučili, izstradali, zažgali in nazadnje pretepli,« je povedala tožilka, o grozljivem zločinu navaja Independent.