Umrl je priznani bioterapevt Zdenko Domančić

V 74. letu je umrl Zdenko Domančić, pionir bio-terapevtske metode in zdravilec svetovnega slovesa. Bioterapiji in zdravljenju ljudi je posvetil vse svoje življenje, je zapisano na njegovi uradni spletni strani.

Rodil se je leta 1950 rojen v Zadru, pri dvajsetih letih se je odpravil po svetu. »Njegova pot je bila zaznamovana z neutrudnim raziskovanjem mejnih področij znanosti. Usoda ga je vodila po mnogih državah, v sleherni od njih je pustil svoj zdravilski pečat,« je navedeno.

Leta 1985 so v Zagrebu uradno preverili njegovo metodo in javno objavili izsledke o pozitivnih učinkih tovrstnega zdravljenja. Po tem je živel in delal na jadranskem otoku Ugljanu, kjer so se pred pragom njegovega doma redno vrstile nepregledne kolone bolnikov, ki jim je pomagal, še pišejo.

Od leta 1996 je živel in delal v Sloveniji, do leta 2008 v Kranjski Gori in kasneje na Bledu. Slovenijo je doživljal kot svojo drugo domovino.

Od Zdenka se poslavljajo mnogi tudi na družbenih omrežjih. »Globoko hvaležna, da sem ga imela možnost spoznati, se od njega učiti in tudi z njim ustvarjati. Bile so to močne sanje, polne emocij,« je zapisano na Facebookovi strani Modrosti Zdenka Domančića.

»Nimamo ne začetka in ne konca. Tu smo, da usvojimo del znanja in gremo naprej. Smrti ni. Smrt je privilegij neznanja. Menja se naša karoserija, ki ji rečemo telo. Smo energijska bitja in energija se ne more uničiti, se le transformira. Kot dozorela sliva, ki pade na tla, in iz nje zraste nova, mlada sliva,« je Domančić zapisal v svoji knjigi Modrosti Zdenka Domančića.

»Dragi Zdenko, iz srca hvala za vse. Živel boš naprej, s tvojo večno prisotnostjo in z znanjem, ki si nam ga predal, tako v naših srcih kot v našem delu,« je še zapisano na Facebooku.