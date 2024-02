Umor pretresel mesto, poslavljajo se od umorjenega Luke: Dragi sin, naj te varujejo angeli

Split pretresa tragedija. Luka B., 22-letnik, ki je umrl v uličnem napadu bratov odvisnikov. Bil je športnik, za kadete Mosorja je branil do izbruha korone. Njegov trener Marin Grčić je za Dalmatinski portal povedal, da je bil Luka vzoren, vljuden in super fant, redno je bil prisoten na treningih. Bil je nadarjen tudi za mali nogomet, dodaja trener.

Usodno rano je mlademu nogometašu zadal Ante R., odvisnik s hudim dosjejem. Brani se z molkom Osumljeni naj bi mladeniču v prsni koš zadal en vbod z velikim kuhinjskim nožem z rezilom, daljšim od 20 centimetrov, ima tako kot njegova dva brata hude težave z odvisnostjo od mamil in debel nabor prijav zaradi motenj javnega miru, spopadi in kraje.

Sumijo, da je prepir izbruhnil po tem, ko 22-letnik bratoma ni hotel dati denarja. Zaenkrat primer ne obravnavajo kot umor iz koristoljubja, je poročal Dalmatinski portal. Tisti, ki brate poznajo, pravijo, da živijo v zelo slabih razmerah in da so primer centra za socialno delo. Vsi trije bratje imajo težave z mamili in večinoma na ulici kradejo denar mimoidočim.

Kot je še izvedel Dalmatinski portal, se je na policiji branil z molkom, menda ga bo zaslišal tudi državni tožilec. Umor se je zgodil v soboto okoli 1. ure na trgu pred hotelom Corner. Luka B. je bil sam, Ante R. pa z bratom, ki so ga prav tako pridržali. Pred tem je nekaj metrov stran prišlo do prepira, nato pa je Ante odšel domov po nož, se vrnil in mladeniča zabodel v prsi.

Nož so našli v njegovem stanovanju

Policija je nož, s katerim je bil mladenič ubit, našla v morilčevem stanovanju, piše Slobodna Dalmacija. Skupna dolžina noža je 37 centimetrov, samo rezilo pa 24 centimetrov. Prijeti policistom ni rekel ničesar, uradno pa ga je zagovarjal znani splitski odvetnik Darko Stanić, ki ni želel dati izjave. Časnik je neuradno izvedel, da naj bi 31-letnega Anteja R. po zdajšnjem stanju kazensko ovadili zaradi umora.

V soboto se je od nesrečnega mladeniča na družbenih omrežjih poslovil njegov oče. Bil je edini otroko, leta je treniral nogomet, po končani srednji šoli pa je začel delati, tudi v družinski telovadnici. »Dragi sin, naj te varujejo angeli v nebesih!« je zapisal oče.