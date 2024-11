Spolna zloraba otrok pretresla ZDA: učiteljica (33) nadlegovala štiri fante!

Nekdanja uslužbenka osnovne šole v okrožju Kenosha v zvezni državi Wisconsin, ki je bila že obtožena spolnega napada na otroka, je zdaj obtožena štirih novih kaznivih dejanj, je v petek sporočilo okrožno tožilstvo.

Šerifov oddelek je sporočil, da je 33-letna Anna Marie Crocker delala na osnovni šoli Riverview v Silver Laku. Po podatkih na spletni strani šole je leta 2020 začela kot nadomestna učiteljica, naslednje leto pa je postala pedagoška pomočnica za polni delovni čas. Svet šole je imel 14. oktobra posebno sejo, na kateri je najavil njeno odpoved pogodbe o zaposlitvi.

Otrok mislil, da gre za posnetek vadbe

Policija je 10. oktobra, na dan, ko je bila Crockerjeva uradno obtožena, govorila s 13-letnim dečkom in njegovimi starši. V skladu s spremenjeno kazensko ovadbo je žrtev povedala, da je članu šolskega osebja povedala, da mu je Crockerjeva pošiljala neprimerna sporočila, vključno z več videoposnetki, na katerih je izvajala spolne akte.

Deček je dejal, da je sprva mislil, da gre za »videoposnetek vadbe«, ko ga je odprl, pa in se nanj ni odzval, saj je dejal, da je »premlad za to«. Pravi, da se je ustrašil, ker je slišal, da je Crockerjeva »posilila« drugega mladoletnika.

Pri preiskavi učiteljičinega mobilnega telefona je bilo po navedbah tožilstva odkritih več videoposnetkov, podobnih tem, ki jih je opisala žrtev. Izkazalo se je, da je pedofilka septembra na snapchatu dodala žrtev, v nekaj dneh pa sta si izmenjala več kot 200 sporočil, fotografij in videoposnetkov.

Pošiljala mu je sporne slike

V sodni dokumentaciji je navedeno, da je bil pri iskanju podatkov na snapchatu Crockerjeve najden tudi pogovor med njo in 16-letnikom, ki ga je na platformi dodala 9. oktobra – en dan pred privedbo v pripor.

Iz sporočil je bilo razvidno, da je žrtev vprašala, ali želi imeti spolne odnose z njo. Načrtovala naj bi, da bi fant 11. oktobra prišel k njej domov in bi imela spolne odnose. Mladenič je preiskovalcem povedal, da sta se pogovarjala o spolnem odnosu, vendar naj do dejanja nikoli ne bi prišlo. Povedal je tudi, da mu je pošiljala slike, »na katerih je bil 'nakazan' seks«.

Po navedbah šerifovega oddelka sta bila v domnevna kazniva dejanja vpletena sedanji in nekdanji učenec šole.

Večkrat ji je rekel, naj neha

Tožilci so navedli, da se je domnevni spolni napad zgodil lansko zimo. 13-letni fant je povedal, da je bil pri Crockerjevi doma, kjer je prespal, in da je spal v kleti, ko ga je Crockerjeva zbudila, mu slekla hlače in ga spolno napadla. Povedal je, da se je poskušal skriti pred napadalko, vendar naj bi drugi otroci »videli, kaj se je zgodilo«.

Žrtev je povedala, da to, kar se je dogajalo, ni bilo sporazumno, kot je navedeno v tožbi, in da ji je večkrat rekel, naj odneha, ter jo poskušal odriniti – vendar ga ni poslušala. Takrat je bil star 12 let.

Mesec pozneje, pravi, je od Crockerjeve dobil sporočilo, v katerem mu je rekla, naj se ji opraviči »za to, kar se je zgodilo v kleti«. Opisal je, da ga je »skušala pripraviti do tega, da bi se počutil krivega«. Rekla mu je, da ne sme nikomur povedati, kaj se je zgodilo.

Posnetek zaščiten z geslom

Tožilstvo je navedlo, da je tudi 14-letni deček poročal, da se je Crockerjeva »neprimerno obnašala do njega«, prek snapchata pa naj bi imela »spolne pogovore in slike«. Povedal je tudi, da ga je avgusta spolno napadla na parkirišču.

V pogovoru z detektivom je Crockerjeva navedla, da je od 14-letne žrtve prejela spolni videoposnetek in ga shranila. Priznala je tudi, da je videoposnetek poslala drugemu učencu. Detektiv je zasegel in preiskal telefon, v katerem je bil videoposnetek shranjen in zaščiten z geslom.

Obtožena več dejanj

Crockerjeva je bila sprva obtožena naslednjih dejanj:

spolni napad na otroka prve stopnje (mlajšega od 13 let)

posedovanje otroške pornografije

spolno izkoriščanje otroka (snemanje).

Nove obtožnice, ki so bile vložene proti njej, vključujejo:

razkrivanje genitalij

izpostavljanje otroka škodljivemu gradivu

zapeljevanje otrok

izpostavljanje otroka škodljivim opisom.

Iz sodnih evidenc je razvidno, da je pridržana v zaporu okrožja Kenosha s 500.000 dolarji varščine. Naslednje zaslišanje je predvideno za 22. november.