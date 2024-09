Turist (36) v Španiji med neobičajnim izzivom padel z balkona. Objavljene izjemno nenavadne tabele z žrtvami

Na Majorki, Menorki in Ibizi je tako imenovani »balconing« posebej priljubljen »šport«, ki je zelo nevaren za življenje. V tej sezoni sta umrli dve osebi, več jih je bilo poškodovanih. Tej drugi skupini se je pridružil nemški turist, ki je padel z drugega nadstropja in izgubil več zob.

Smrtonosna vztrajnost turistov na Balearskih otokih, da se pogosto pijani selijo z enega balkona na drugega in pri tem tvegajo svoja življenja, je pripeljala do organizacije bizarnega izziva, ki je bil postavljen na raven »tekmovanja«.

Kot je poročal Bild, je omenjeni Nemec (36) pred nekim hotelom na Majorki pred očmi osuplih mimoidočih padel z balkona v drugem nadstropju v grm. Veje so nekoliko ublažile padec, nato pa je z glavo udaril ob pločnik. Pri trčenju je izgubil več zob.

Pijan se je premikal z enega balkona na drugega

Po besedah ​​očividcev je moški, oblečen le v modre kopalke, plezal čez ograjo balkona v drugem nadstropju hotela, videti pa je bilo, da je pijan. Ko je hotel splezati na sosednji balkon, je izgubil ravnotežje.

Posnetek naj bi pokazal, kako se ves okrvavljen poskuša po padcu spet dvigniti. Vendar je na koncu ostal zmeden in sedel na tleh. Reševalno vozilo ga je prepeljalo v bolnišnico, njegovo zdravstveno stanje pa ni znano.

Fenomen na Majorki

V ozadju tega dogodka se skriva smrtonosni »šport«, ki ima vse več sledilcev na družbenih omrežjih – tako imenovani »balkoning«.

Med tako imenovanim »balkoniranjem« – plezanjem z enega hotelskega balkona na drugega – se pijani turisti pogosto igrajo s svojim življenjem. V hotelih na Balearskih otokih se pogosto zgodijo težki, včasih usodni padci.

»Federació Balear de Balconing« (Balearska balkonska federacija), očitno satirična ekipa, ki snema te bizarne nesreče, je na družbenih omrežjih objavila objavo o nesreči nemškega turista na Majorki:

»Nemčija se je pripravljena boriti za zlato medaljo v BalconLeague24 do konca, tudi če jo to stane zobe.«

Dva mrtva v tej sezoni

Letos skupina »Federació Balear de Balconing« na Ibizi, Menorki in Majorki šteje žrtve. Na svoji razpredelnici vodijo Britanci z osmimi točkami – dve dobijo za smrt, po eno pa za vsakega poškodovanega »balkonista«.

Kot izhaja iz tabele, sta umrla dva britanska »balkonista«, štirje pa so bili huje ranjeni. Na drugem mestu so Nemci s sedmimi točkami.

Smrt in poškodbe njenih »udeležencev« ljubiteljem te čudaške lige niso preveč pomembne. Poleg tega so bili povabljeni na zaključni sprint do konca sezone:

»September je že in le ena točka loči Anglijo in Nemčijo. Vse je še odprto in zdi se, da nihče noče odnehati.« Kdo bo neslavni šampion, bo znano ob koncu letošnje turistične sezone, poroča telegraf.rs.