Tragedija ob vodi: 20-letnika z avtom zgrmela v reko, reševalci se niso mogli potopiti za njima

Iz Bosne in Hercegovine poročajo o tragediji. Dva mladeniča sta sinoči izginila nedaleč od Stolca, reševalci pa se niso mogli potopiti zaradi reke Bregave, ki je nevarno narasla na mestu, kjer so našli dele vozila, v katerem so ju našli, navajajo lokalni mediji.

Izginotje dveh 20-letnikov je nekaj po polnoči policiji prijavila mati enega od pogrešanih, medtem ko je oče drugega mladeniča povedal, da jim je dal vozilo, s katerim naj bi šli do vasi Vidovo Polje.

Po obsežni iskalni akciji policije in pripadnikov drugih interventnih služb so našli sledi zaviranja na bregu Bregave in dele vozila, ki je zgrmelo v naraslo reko v kraju Pitića Brijeg na vhodu v mesto Stolac.