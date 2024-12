Tragedija v tovarni za predelavo rib: mlada ženska umrla, 15 sodelavcev v bolnišnici

Potem ko je v podjetju v Kukuljanovu pri Reki v ponedeljek zaradi zastrupitve s plinom umrla mlada ženska, so v Klinični bolnišnici Reka sprejeli 15 njenih sodelavcev, vendar nihče od njih nima hujših simptomov, so sporočili iz KBC Reka, piše Jutarnji list.

Vodja Enotnega urgentnega bolnišničnega centra KBC Reka Mate Lerga je v ponedeljek popoldne potrdil, da so sprejeli 15 oseb zaradi suma na zastrupitev z vodikovim sulfidom. Vsi so imeli le zelo blage težave ali pa nobenih simptomov.

»V primeru izpostavljenosti vodikovemu sulfidu so simptomi lahko zelo blagi, na primer draženje oči ali dihalnih poti, ali pa zelo resni, kot so pljučni edem in življenjska ogroženost,« je pojasnil.