Tovornjak na avtocesti zbil hrvaška delavca, umrla sta na kraju dogodka

Kot so sporočili s podjetja Hrvaških avtocest (HAC), se je tovornjak na odstavnem pasu hrvaške avtoceste med predoroma Podvugleš in Čardak v smeri Zagreba nekaj po 9. uri zaletel v dva njihova delavca. Zaradi hudih poškodb sta umrla na kraju dogodka.

Prometna nesreča se je pripetila po opravljeni nalogi na avtocesti, ko se je službeno vozilo pripravljalo za odhod. Takrat je v delavca in vozilo zapeljal tovornjak. Kot poroča index.hr, je bilo vozilo, v katero je trčil tovornjak, na odstavnem pasu ustrezno označeno.

Točen vzrok nesreče bo znan po koncu preiskave.

V HAC pozivajo vse voznike, naj upoštevajo predpisane omejitve in vožnjo prilagodijo razmeram na cestah. Najpogostejši vzroki prometnih nesreč so hitrost, utrujenost in neprevidnost.