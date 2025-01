To sta David (17) in Nina (15), ki sta se zadušila v avtomobilu v Raški

David (17) in Nina (15) sta umrla v noči med soboto in nedeljo v Raški, njuni telesi pa so našli v avtomobilu v garaži. Kot je že pisal Kurir, sta se najstnika zadušila v avtomobilu znamke Volkswagen Polo, njuni trupli pa so našli okoli tretje ure zjutraj.

Njune družine so popolnoma pretresene. Najstnika naj bi bila v zvezi, policijo pa so o vsem obvestili iz Zdravstvenega doma v Raški, kjer so lahko le potrdili smrt obeh otrok, pravi vir Kurirja. Pogreba bosta jutri, 20. januarja, na različnih pokopališčih, saj sta najstnika iz različnih krajev.

FOTO: Foto: Facebook

Spomnimo, nesrečna najstnika so našli v avtomobilu znamke Volkswagen Polo okoli tretje ure zjutraj. Tožilstvo je takoj odredilo obdukcijo, po kateri bodo znane dodatne informacije, je povedal še omenjeni vir in dodal, da po neuradnih informacijah gre za zastrupitev s plini.