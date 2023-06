To je najstnica, ki je sinka zadušila z vato, truplo vrgla v smeti in jokala, ko so jo obsodili (VIDEO)

Paris Mayo (19) iz Ruardeana v Gloucestershiru je bila stara 15 let, ko je leta 2019 rodila, potem ko je svojo nosečnost prikrila pred družino. A novorojenčka Stanleyja je nato zadušila tako, da mu je v usta in grlo vtaknila vato. Porotniki na sojenju so obravnavali tudi obtožbo detomora, vendar so potrebovali osem ur in 38 minut, da so jo obsodili za umor. Ko je slišala sodbo, je bruhnila v jok, navaja BBC.

Sodišče je slišalo, kako je posmrtne ostanke naslednje jutro odkrila njena mati v vreči za smeti, ki jo je Paris pred spanjem pustila na hišnem pragu.

Mayeva je trdila, da ni vedela, da je noseča, in rekla, da se ob rojstvu njen sinko ni premikal in ni delal hrupa. Vendar so medicinski strokovnjaki dejali, da je bil verjetno živ nekaj ur, da je dihal in tudi jokal.

Paris Mayo gre na sodišče. FOTO: Zaslonski Posnetek/youtube

Po razsodbi je detektivka Julie Taylor dejala, da gre za tragičen primer.

»Smrt novorojenčka je izjemno srce parajoča, še toliko bolj, če je odgovorna otrokova mati,« je dejala. »Paris Mayo je svojo nosečnost skrivala pred ljudmi, ki bi jo podpirali,« je še dodala.