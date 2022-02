Srbska strokovnjakinja: Matej bi bil lahko zdaj popolnoma neprepoznaven (FOTO)

Iskanje Mateja Periša (27), ki je izginil v noči na 31. december, se nadaljuje. Srbski in hrvaški preiskovalci se trudijo razvozlati njegovo skrivnostno izginotje, vendar napredka praktično ni. Srbski mediji zdaj pišejo, da bi lahko Matej, če je sploh še živ, lahko spremenil videz in svetujejo, kako ga prepoznati. Na Kurir TV so za mnenje povprašali Majo Jovanović iz urada za boj proti trgovini z ljudmi.

Lahko bi bil popolnoma neprepoznaven

Matej Periš. FOTO: MUP; osebni arhiv

Hrvaška manekenka trdi, da ga je videla v Nemčiji

Kot pravi Jovanovićeva, lahko moški že po 10 dneh postane delno neprepoznaven zaradi brade in daljših las. Lahko izgubi ali pridobi nekaj kilogramov, prav tako pa lahko videz konkretno spremenijo že denimo očala. Po njenih besedah je zato treba biti pozoren na barvo oči, obliko obrvi, brazgotine ipd. Tudi višina je lahko v pomoč. Pri Mateju je posebno to, da ima razmak med zobmi, je visok 187 centimetrov in ima izrazito modre oči.

Pred dnevi je javnost razburkala hrvaška manekenka, ki trdi, da je Mateja videla v Münchnu. »Isti on je.« Vprašala je tudi, ali kdo ve, koliko je visok Matej, saj da moški, ki ga je videla, meri v višino okoli 183 centimetrov. Očitno je videla vendarle nekoga nižjega ...