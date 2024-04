Spila čudežni zvarek in umrla

V enem novodobnih alternativnih centrov zdravilstva v Clunesu v Avstraliji se spopadajo z očitki, da so krivi za smrt ene od svojih strank. Ta je med bivanjem v Soul Barnu (ime bi lahko prevedli kot dušni hlev), kakor se center imenuje, zaužila napitek iz tako imenovanih čarobnih gob, ki vsebujejo psihoaktivne snovi in povzročajo halucinacije.

V bolnišnico so odpeljali še dva človeka.

Rachael Dixon je zbolela in umrla v nedeljo ob 12. uri po tem, ko naj bi užila pripravek iz teh gob. Soul Barn je na svojih družbenih omrežjih sicer večkrat opeval domnevne zdravilne učinke čarobnih gob, v svoji trgovini pa prodajajo tudi nekaj knjig na to temo.

Preiskava še poteka

Lastnica in ustanoviteljica Soul Barna Michelle Mullins sicer trdi, da center s smrtjo 53-letnice nima nič. »Dogodek, ki se je zgodil 13. aprila, je bil zaseben. Tisti, ki so omogočili dogodek, na noben način ne delajo za Soul Barn ali ga zastopajo,« je navedla v izjavi, ki jo je objavila na spletu. Dejala je še, da nihče od rednih terapevtov, osebja ali moderatorjev ni bil prisoten na nobeni točki med pitjem spornega tonika. Za vzrok smrti Dixonove za zdaj velja srčni napad, vendar pa je policijska preiskava še vedno v teku. Policisti tudi še čakajo na rezultate obdukcije. Medtem se na spletu nizajo poslovilni komentarji za Dixonovo. »Rach je bila neodvisna ženska, ki je bila sposobna vsega, in vedno je bila vesela, da je pokazala svoje domače projekte; teraso, prostor za peko na žaru, drvarnico in prenovljen vrt. Uživala je v pripravi čilijeve omake,« jo je na spletu opisal nekdanji sodelavec.

V centru trdijo, da napitek ni del njihovih terapij. FOTO: Soul Barn

Znano je še, da so s Soul Barna po Rachael odpeljali v bolnišnico še dva človeka.