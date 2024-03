Razbili tihotapsko mrežo migrantov: vodja je bila ženska

Obsežna preiskava Europola, v katero so bili vključeni organi pregona Slovenije, Hrvaške in BiH, so ob informacijski podpori Nemčije razbili tihotapsko mrežo migrantov na Balkanski poti. Preiskava je trajala dobro leto, v dveh akcijah 24. januarja in 6. februarja letos, pa so prišli na sled nekaterim vpletenim.

Prijeli so eno od vodij kriminalne združbe - žensko iz BiH, pri kateri so našli tudi 65.000 evrov. V akciji so aretirali tudi osemnajst članov združbe (devet iz BiH in devet iz Hrvaške).

V sporočilu za javnost Europola je zapisano, da je kriminalna združba na Balkanski poti migrante tihotapila iz BiH v Hrvaško. Pri tem jih je skrivala v prilagojenih železniških vagonih ali pa so jih skrivali pod dnom avtomobilov.

V času preiskovalnih akcij so prišli na sled več kot 360 migrantom, povzemajo hrvaški in bosanski mediji.

Migranti so nato v Slovenijo prehajali v glavnem peš. Ko so prečkali meje EU, pa so jih tihotapci spet prevzeli in jih peljali z avtomobili, kombiji ali tovornjaki v države EU.

Europol navaja, da vodje takšnih kriminalnih združb živijo v okoliških državah na Balkanu, pa tudi v Nemčiji in v Turčiji. Posamezni člani združb so migrantom nudili tudi začasno bivanje in jim pozneje omogočili pot naprej proti zahodnoevropskim državam.

Po podatkih Europola je v regiji aktivnih okoli 40 mrež tihotapskih združb.