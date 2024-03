Porno zvezdnica v komi po prevelikem odmerku mamil

V začetku februarja se je policija v Thousand Oaksu v Kaliforniji odzvala na klic v zvezi z morebitnim prevelikim odmerkom mamil. 25-letno igralko so odpeljali v bolnico, Emily Willis, katere pravo ime je Litzy Lara Banulos, pa naj ne bi več prišla k zavesti. Viri pravijo, da je od prihoda stabilizirana, vendar se ne odziva. Prognoza ni spodbudna.

Michael Willis, Emilyjin oče, je za TMZ povedal, da družina v tej situaciji pričakuje najslabši izid. Hči je priklopljena na ventilator, ki ji pomaga dihati, pred tem pa je bila nekaj več kot teden dni na rehabilitaciji v Malibuju, ko je med zdravljenjem doživela srčni zastoj.

Oče je dejal, da želi Emily ozdraveti in premagati svojo težavo z zlorabo substanc, prav zato se je odpravila na zdravljenje. Dodal je, da je tehtala le 36 kilogramov, ko so jo sprejeli.

Njena družina je odprla kampanjo GoFundMe za pomoč pri zdravstvenih stroških. Na strani so zapisali, da se Emily bori »z vsako mrvico svoje izjemne moči in poguma«. Michael je dodal, da je družina prizadeta čustveno, fizično in finančno.

»Prosim, ohranite jo v svojih mislih in molitvah, da ji bodo dale moč za okrevanje. Vsaka delitev kampanje je neprecenljiva,« so zaključili.