Porno škandal pretresel državo: Aretirali člane ruske sekte, par najel hotel in organiziral orgije

Črnogorska policija preiskuje delovanje članov ruske sekte Ashram Shambala, ki so jih prejšnji teden prijeli na Žabljaku na severozahodu Črne gore v Durmitorskem narodnem parku. Takrat so zasegli več sto telefonskih kartic, več deset kreditnih kartic, prenosnih računalnikov in mobilnih telefonov ter 70.000 evrov gotovine.

Vodja kulta večkrat posilil sledilke

Ta skupina naj bi na Žabljaku snemala orgije in filme za odrasle. Kot vodja sekte je bil prej identificiran nekdanji vojak ruske vojske Konstantin Rudnev. Pred 30 leti se je razglasil za nezemeljskega boga, ki je prišel z zvezde Sirius, in ustanovil sekto Ashram Shambala, v katero je sprejemal privržence med 14. in 30. letom starosti in od katerih je zahteval absolutno poslušnost. Kult je ustanovil leta 1989 v Novosibirsku, potem ko je zapustil psihiatrično zdravljenje, na katero je bil poslan med služenjem vojaškega roka. Po poročilih je večkrat posilil sledilke in bil končno aretiran leta 2010, potem ko so ga več kot 10 let poskušali ujeti, nato pa leta 2013 obsojen. Sekti so prepovedali delovanje, kar pa očitno ni preprečilo njenim privržencem nadaljevati dejavnosti, ki jih je spodbujal Rudnev, po letošnji izpustitvi iz zapora pa se je za njim izgubila vsaka sled, navaja RTCG. Od svojih privržencev je zahteval prekinitev vseh vezi z družino in izročitev vsega premoženja, zaradi kraje premoženja svojih privržencev pa je postal multimilijonar.

Sumljivi zvoki alarm za občane

Objekt v Žabljaku, ki ga je policija preiskala prejšnji teden, je na začetku septembra za daljši čas najela ruska državljanka, ki živi v Kotorju, da bi z možem domnevno raziskovala sever Črne gore in uživala v njegovih lepotah. Izkazalo se je, da je naravne lepote ne zanimajo, saj se člani te sekte pravzaprav niso gibali zunaj objekta, kjer so bili nastanjeni, niti niso komunicirali z domačini. Kmalu po najemu objekta so okna oblepili s papirjem in zamenjali ključavnice na blindiranih vratih. Občani Žabljaka so kmalu zaslišali nenavadne zvoke, ki so prihajali iz najete stavbe, kar je vzbudilo sum, da se dogaja nekaj čudnega.

Objekt je bil uporabljen za snemanje filmov za odrasle, mlada dekleta pa so izkoriščali za spletni seks. Orgije so bile organizirane pod krinko domnevnih tečajev joge in seminarjev spolne osvoboditve.