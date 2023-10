Policisti Slovenca in Srba zasačili s prsti v marmeladi: v roke sta jim padla v Frankfurtu

V Frankfurtu ob Majni so prijeli 38-letnega državljana Srbije in 74-letnega slovenskega državljana zaradi suma, da sta trgovala z orožjem in strelivom. Lokalni mediji poročajo, da so ju 5. oktobra prijeli po večmesečni operativni akciji, pretresli so tudi prostore, ki sta jih uporabljala.

»Državljan Srbije, ki prebiva v Darmstadtu, je osumljen, da je od leta 2020 do 2023 trgoval z orožjem, vključno z vojaškim orožjem in strelivom, da je prodajal skupinam storilcev organiziranega kriminala v Nemčiji.

Poleg polavtomatskih pištol, ki jih je od orožja ponujal obtoženi, so bili tudi popolnoma avtomatski puškomitraljezi in jurišne puške (AK 47),« poroča srbski Informer. Obtoženi naj bi za opravljanje transakcij z orožjem uporabljal kodirani pametni telefon SkiECC.

Po poročanju tujih medijev naj bi Slovenec, ki sicer nima prebivališča v Nemčiji, pomagal Srbu pri nabavi orožja, v enem primeru pa naj bi v Nemčijo za preprodajo pripeljal orožje – avtomatski sterling MК6 in jurišno puško galil.

»Obtoženi naj bi orožje prevzel v Sloveniji in ga čez Avstrijo pripeljal v Nemčijo 4. oktobra 2023. Prijela ju je specialna enota policije, ko je Slovenec predajal orožje obtožencu. Orožje je bilo zaplenjeno,« piše srbski medij.

Obtoženca so 6. oktobra prepeljali pred okrožnega sodnika, ta je za oba odredil pripor.

