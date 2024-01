Policisti pri Zagrebu ustavili slovenski avto. Ko so videli, kaj je v njem, jih je sezulo (FOTO)

Na avtocesti med Zagrebom in Lipovcem so zaposleni s carine ustavili tovorno vozilo s polpriklopnikom, na katerem so bile slovenske registrske oznake. Za volanom je sedel 46-letni Srb, policija pa se je odločila za nekoliko temeljitejši pregled. Med pretresanjem vozila in tudi s pomočjo RTG-naprave, so odkrili več kosov orožja – štiri pištole in 68 krogel.

Dve pištoli sta bili glock 25 brez serijskih številk, obe kalibra 9 x 19 mm, drugi dve pa sta bili znamke Crvena zastava, prav tako brez serijskih številka, istega kalibra kot prej omenjena.

Zoper 46-letnika je bila podana kazenska ovadba zaradi suma zagrešitve kaznivega dejanja izmikanja carinskemu nadzoru.

