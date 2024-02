Pogojna smrtna za vohunjenje

Kitajsko sodišče je avstralskega pisatelja kitajskega rodu Yang Juna, ki so ga leta 2019 zaprli in obtožili vohunjenja, obsodilo na pogojno smrtno kazen, ki se lahko po dveh letih spremeni v dosmrtni zapor. Avstralska vlada je obsodbo označila za grozljivo novico.

Kot je sporočil tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Wang Wenbin, je sodišče poleg smrtne kazni z dveletnim pogojnim obdobjem Yangu zaseglo tudi vso njegovo zasebno lastnino na Kitajskem. Avstralska vlada je zgrožena zaradi odločitve sodišča, je sporočila zunanja ministrica Penny Wong. Napovedala je, da bo Avstralija ostra v svojem odzivu in namerava na pogovor poklicati kitajskega veleposlanika Xiao Qiana.

Sodbo Yangu so v preteklosti večkrat preložili, celotno sojenje pa je zaradi obtožb s področja nacionalne varnosti potekalo za zaprtimi vrati. Avstralija je večkrat pozvala k izpolnjevanju osnovnih standardov pravičnega sojenja in humanemu ravnanju, je še dejala ministrica. Še naprej se nameravajo zavzemati za njegove pravice, kar vključuje tudi primerno zdravstveno oskrbo, je dodala.

Pisateljevi prijatelji so lani opozorili, da se Yang boji, da bo zaradi ciste na ledvici umrl brez primerne zdravstvene oskrbe. Obsodba bi lahko znova poslabšala odnose med Kitajsko in Avstralijo, potem ko so se otoplili po obisku premierja Anthonyja Albaneseja v Pekingu novembra lani.