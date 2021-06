Pobegli sloni sejejo strah med prebivalci

500

Aprila so pobegnili iz naravnega rezervata, vse od takrat je petnajsterica slonov strah in trepet v jugozahodni kitajski provinci Yunnan.Zakaj so azijski sloni, ki so na Kitajskem zaščitene prostoživeče živali, zapustili varni rezervat Xishuangbanna, ni znano, različni posnetki pa kažejo, da naseljenim območjem in kmetovalnim površinam niti najmanj ne prizanašajo.Tako so spraznili že zbiralnik vode, poteptali številna polja in uničili za skoraj 60 hektarjev poljščin pa tudi pospravili koruzo, ki jo naravnost obožujejo. Do zdaj so povzročili že za milijon evrov škode in prehodili 500 kilometrov poti, pristojne oblasti pa jih budno spremljajo ter vztrajno poskušajo odvračati od naseljenih območij, a živali neustrašno in odločno obiskujejo tudi predmestja; ta teden so se namreč že nevarno približali največjemu mestu v pokrajini, Kunmingu, v katerem živi več kot šest milijonov ljudi. Živali preusmerjajo s hrano in jim pot blokirajo s tovornjaki, poročajo tamkajšnji mediji.Zadnja leta so slonji pohodi v civilizacijo čedalje pogostejši; podobno so iz istega rezervata na pot krenili lani in celo pokončali človeka. Zakonca kmetovalca sta se takrat z motorjem vozila po prašni cesti, ko sta naletela na trop, ta je nemudoma napadel. Ženska je takoj umrla, moški pa se je odkotalil daleč po bregu navzdol; hudo ranjenega so rešili domačini štiri dni pozneje. V pokrajini Yunnan je azijskih slonov okoli 300, poročajo tamkajšnji mediji, populacija pa si je od minulega stoletja nekoliko opomogla.