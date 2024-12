Po padcu 500 metrov globoko je ujeta v jami (VIDEO)

V jami blizu Bergama na severu Italije od sobote zvečer poteka obsežna reševalna akcija speleologinje, ki je po padcu 500 metrov globoko ujeta v jami. V reševanju iz jame Bueno Fonteno sodeluje več kot sto reševalcev.

32-letna speleologinja Ottavia Piane je pri padcu utrpela več zlomov. V isti jami je bila ujeta že julija lani, ko so jo rešili po dveh dneh.

V času nesreče je bila v soboto zvečer v tej razvejani jami v gorah na severnem bregu jezera Iseo še z osmimi kolegi v okviru večletnega projekta. V projektu izvajajo kartiranje podzemlja in analizirajo pomembne vire, kot je pitna voda, je povedal predsednik italijanskega speleološkega društva Sergio Orsini.

Po podatkih reševalnih služb je v soboto raziskovala doslej neznani del jame, ko je med spuščanjem v ozek predor izgubila oporo in zdrsnila nekaj metrov navzdol. Drugi člani ekipe so takoj obvestili reševalce, ki so se takoj odzvali. Na kraju nesreče sta tudi dva zdravnika.

Ogromen labirint podzemnih hodnikov

Kraj nesreče je od vhoda v jamo oddaljen približno štiri ure hoje. V nedeljo zvečer so reševalci ponesrečenko pripeljali do točke, kjer so v jami postavili ogrevan bazni tabor, danes pa se bodo poskušali z nosili prebiti skozi najožji del jame. Pred tem so z eksplozivom že razširili nekatere še posebej ozke prehode.

Iz organizacije Cnsas Veneto, ki sodeluje pri reševanju, so danes sporočili, da bo od konca najožjega dela do izhoda sledila dolga, a bolj linearna pot. Jamo Bueno Fonteno so odkrili šele leta 2006. Gre za ogromen labirint podzemnih hodnikov, slapov in jezer s skupno dolžino 50 kilometrov. Raziskana ni niti polovica tega območja.