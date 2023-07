Svetovna veriga s hitro prehrano McDonald's je v Veliki Britaniji tarča resnih obtožb. Ne na račun hrane, ki jo pripravljajo, temveč zaradi razmer na delovnem mestu. Posebna raziskava britanskega BBC, ki je zajela več kot sto trenutno in nekdanjih zaposlenih v tamkajšnjih restavracijah, je razkrila vrsto obtožb o spolnem napadu, rasizmu in homofobiji. Še več. V podružnici na Severnem Irskem naj bi med zaposlenimi prišlo do izbruha spolno prenosljive bolezni gonoreje.

BBC je poročal, da so zaposleni, tudi nekateri najstniki, povedali, da so jih na delovnem mestu otipavali in nadlegovali. Menedžer restavracije v Hampshiru naj bi 16-letnemu fantu predlagal, da bi ta v zameno za elektronske cigarete nudil spolne usluge, vodja podružnice v Cheshiru pa naj bi poskušal 16-letno zaposleno prisiliti v spolne odnose. Slabe izkušnje z nadrejenim naj bi imela tudi neka ženska, ki je v McDonaldu v kraju Plymouth delala, ko ji je bilo 17 let. Tamkajšnji vodja naj bi jo zgrabil za zadnjico.

1450 poslovalnic McDonalda je v Veliki Britaniji.

Izvršni direktor McDonalda za Veliko Britanijo in Irsko Alistair Macrow je glede obtožbe dejal, da ima podjetje »pristop ničelne tolerance do kakršnega koli nadlegovanja« in da si prav vsak zaposleni zasluži delati na varnem, spoštljivem in vključujočem delovnem mestu. »Očitno pa obstajajo primeri, ko smo zatajili, in za to se globoko opravičujemo,« je povedal in dodal, da bodo vse obtožbe preiskali. Ameriška veriga s hitro prehrano ima v Veliki Britaniji 1450 poslovalnic in zaposluje 170.000 delavcev.