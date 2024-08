Od Poljakov zahtevali en evro, ko so rekli, da ga nimajo, nastal kaos

Iz Hrvaške poročajo o hudem napadu mladoletnikov. Do skupine mladih poljskih državljanov je v Kaštelu pristopilo več mladeničev, ki so jih prosili za en evro, in ko so jim ti odgovorili, da nimajo denarja, je prišlo do spopada.

Napad z lesenim ročajem

Sumijo, da je pet mladoletnikov fizično napadlo pet poljskih državljanov z lesenim ročajem, ki so ga našli na kraju dogodka, dva sta bila pri tem lažje poškodovana. Zoper štiri mladoletne osebe so podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilniškega vedenja, medtem ko se preiskava nadaljuje zoper enega od mladoletnikov, ki je poleg sodelovanja v napadu tudi grozil policistu.