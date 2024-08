Očeta hrvaške olimpijke priprli

Lesk zlate olimpijske medalje, ki jo je v Parizu v torek osvojila hrvaška judoistka Barbara Matić, je zasenčilo dejanje njenega očeta Borisa. Ta je namreč le dva dni zatem pristal v priporu, osumljen spolnega napada na 24-letno žensko, ki je kot prostovoljka delala na tribunah dvorane Champs-de-Mars, kjer se je borila Matićeva.

Incident naj bi se po poročanju Le Parisiena zgodil po tem, ko je Hrvatica zmagala v četrtfinalu. Matić naj bi takrat v evforiji slavljenja hčerinega uspeha poskušal s silo poljubiti 24-letnico.

Zlata olimpijka Barbara Matić FOTO: Hamad I Mohammed/Reuters

Prijavila ga je

Ta je takoj za tem odšla na policijsko postajo in ga prijavila. Povedala je, da Matić ne bi smel biti na tistem delu tribune. Ker je bila zadolžena za sedežni red gledalcev, je ugotovila, da je bil med sedežema C13 in C14, medtem ko bi moral biti na sedežu C04. Ko ga je prosila, naj se presede na svoje mesto, je ugotovila, da ne zna govoriti francoskega jezika. Ko se je z njim začela pogovarjati v angleščini, je spoznala, da gre za očeta hrvaške tekmovalke. Dal ji je vedeti, da se do konca obračuna ne bo premaknil.

Matić naj bi bil zelo glasen, po zmagi svoje hčerke pa je prostovoljko prijel za ramena in jo poskušal s silo poljubiti na usta, kar je potrdila priča. Očividka je celo povedala, da ga je prostovoljka poskušala odriniti, a da jo je Matić vseeno poljubil. Žrtev naj bi prebledela in bila v šoku.