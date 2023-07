Obnavljali most, potem pa se je zrušil. Ena oseba umrla

V bližini mesta Patras na zahodu Grčije se je zrušil most, na katerem so izvajali obnovitvena dela. Pri tem je umrla ena oseba, osem ljudi pa je bilo poškodovanih.

Gasilci v Patrasu so sporočili, da so jih na kraj nesreče poklicali kmalu po poldnevu po lokalnem času, ko se je zrušil del mostu v soseski Proastio. V akciji je sodelovalo približno 35 gasilcev in 12 vozil.

Tiskovni predstavnik gasilcev Vasilis Vatrakojanis je povedal, da je bil promet prek omenjenega mostu od 20. julija dalje zaprt »zaradi rušitvenih in obnovitvenih del«.

Razlog za zrušenje mostu na glavni cesti, ki povezuje to pristanišče na polotoku Peloponez z Atenami, za zdaj še ni znan.

Eftimios Lekas, predsednik organizacije za zaščito pred potresi (OASP), je za grško televizijo ERT povedal, da je imel most težave s stabilnostjo, ki so bile oblastem znane že dlje časa. Obnovitvena dela so se začela leta 2021 in so po navedbah ERT ocenjena na več kot šest milijonov evrov.