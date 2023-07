Na plaži, priljubljeni med Slovenci, prijeli pedofila: otroke je snemal z uro

Hrvaško pretresa dogajanje na rovinjski plaži. 24sata poroča, da je tamkajšnja policija zaključila preiskavo, v kateri so preiskovali 54-letnega Nemca, ki je osumljen kaznivega dejanja izkoriščanja otrok za pornografijo.

Nemec naj bi 1. julija okoli 17. ure na bazenu, v enem izmed turističnih naselij v Rovinju, z ročno uro, v kateri je imel mikro kamero, snemal gole otroke. Da se dogaja nekaj čudnega, je opazil varnostnik in moškega pridržal do prihoda policistov.

Policija je moškemu odvzela prenosni računalnik, mobilni telefon in dve ročni uri. Med preiskavo so našli fotografije in video posnetke, ki so potrdili sume. Nemca so v nedeljo zaslišali in poslali v pripor.

Vohunske metode za tuje pedofile

O najnovejših metodah pedofilov, ki prežijo na otroke na hrvaških plažah, so hrvaški mediji v preteklih mesecih že poročali. V začetku junija so, prav tako v Rovinju, prijeli 63-letnega Avstrijca, ki je z mobilnim telefonom fotografiral gole otroke.

Hrvaški policisti so poročali, da so se pedofili modernizirali in da pogosto uporabljajo pametne telefone z zmogljivimi povečavami. V sončna očala imajo vdelane vohunske kamere, snemajo tudi s pomočjo ročnih ur, ali pa kamere skrijejo v knjige. Kamere so vgrajene tudi v kemične svinčnike, fotoaparate pa skrivajo v miniaturnih torbicah, ki jih nosijo okoli pasu.