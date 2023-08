Na jugu Francije najprej ustreljen 10-letnik, nekaj dni kasneje še 18-letnik

V Nimesu na jugu Francije je bil davi v streljanju ubit moški, čigar smrt naj bi bila povezana z organiziranim kriminalom, je sporočila policija. Incident se je zgodil v soseski, kjer je bil v ponedeljek ubit 10-letnik, ki naj bi se znašel v navzkrižnem ognju s preprodajalci drog. Francoska premierka Elisabeth Borne je napovedala odločno ukrepanje.

Po navedbah francoskega časnika Le Monde je 10-letnik po imenu Fayed v ponedeljek pozno zvečer sedel na zadnjem sedežu stričevega avtomobila v soseski Pissevin, ko je prišlo do streljanja. Stric je bil ranjen in so ga prepeljali v bolnišnico, deček pa je na poti tja umrl. Drugi otrok v avtu ni bil poškodovan.

Po besedah lokalne tožilke v Nimesu Cecile Gensac je imel Fayed nesrečo, da se je ob nepravem času znašel na nepravem mestu. Ustreljen je bil sto metrov od svojega doma. Njegova družina ni bila povezana s tolpami niti se ni nikoli znašla v navzkrižju z zakonom.

Nov incident

Danes je bil v novem incidentu v isti soseski ustreljen moški, sicer znanec policije, in to kljub temu, da so oblasti po prvem incidentu na območje napotile elitno enoto 20 policistov. Podrobnosti o incidentu in žrtvi sicer niso znane, domnevno naj bi bil moški star 18 ali 19 let, njegova smrt pa naj bi bila povezana z organiziranim kriminalom.

Premierka Borne je v luči prvega incidenta v sredo napovedala odločno ukrepanje proti kriminalu, povezanem z drogami. »Neizprosno si bomo prizadevali za povrnitev varnosti, ki jo upravičeno pričakujejo prebivalci te soseske,« je dejala za radio France Bleu in dodala, da se zaveda, da obstajajo soseske, kjer prisotnost trgovine z drogami prebivalcem onemogoča normalno življenje.

Na udaru nasilja, povezanega s preprodajo drog, so v Franciji sicer predvsem večja mesta, denimo Marseille, dobrih sto kilometrov jugovzhodno od Nimesa. Tam tolpe preprodajalcev drog obvladujejo celotna stanovanjska območja, med njimi pa redno prihaja do spopadov s smrtnimi žrtvami.