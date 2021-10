Medicinskega tehnika obsodili na smrt

Bolniki so po zahtevnih operacijah uspešno okrevali, ko se je njihovo stanje nenadoma poslabšalo, pred smrtjo jih ni bilo več mogoče rešiti. Vse je kazalo na nenavadne zaplete, podobne možganski kapi, izkazalo pa se je, da je za usodami štirih bolnikov stal medicinski tehnik.

Povzročil je usodne zaplete. FOTO: Undefined/Getty Images

William George Davis je namreč bolnikom na oddelku za srčno-žilna obolenja bolnišnice v Tylerju v Teksasu v arterije vbrizgaval zrak, se je izkazalo, kot motiv pa je nazadnje navedel: užitek. Tako je, umor 47-letnega Christopherja Greenwaya, 58-letnega Joseja Kaline, 68-letnega Ronalda Clarka in 74-letnega Johna Laffertyja v letih 2017 in 2018 mu je prinesel zadoščenje, je zdaj 37-letnik pojasnil na sodišču, ki mu je na zahtevo tožilstva prisodilo smrtno kazen.

Porota je o njegovi usodi odločila enoglasno, in to v manj kot dveh urah, poročajo ameriški mediji; Davis, sicer oče dveh otrok, dejanj ni obžaloval, povrhu je zlorabil zaupanje delodajalcev in bolnikov, ki bi se morali v bolnišnici počutiti varne, a je nanje tam očitno prežala pošast in jim brutalno sodila.

Zdravniki, ki so bdeli nad življenji štirih bolnikov, so bili zelo presenečeni ob nenadnem poslabšanju stanja, saj so vse operacije, pa čeprav zahtevne, potekale brez zapletov in drugega kot uspešnega okrevanja niso pričakovali. Po četrti žrtvi so uvedli temeljito preiskavo, varnostne videokamere s hodnikov bolnišnice pa so pokazale, da je tik pred smrtjo vseh bolnikov v njihovo sobo vstopil Davis.

Ob obtožbah se je najprej izgovarjal, češ da žrtev ni hotel pokončati, ampak zgolj poskrbeti za poslabšanje, da bi jim podaljšal bivanje v bolnišnici, sebi pa zagotovil nadure, saj je bil v finančnih škripcih. Njegov odvetnik je še trdil, da je Davis očitno grešni kozel v bolnišnici, ki da se že dolgo spopada s kadrovsko in finančno stisko, medicinskega tehnika da obtožujejo zgolj zato, ker se je po naključju znašel v bližini v usodnih trenutkih.

Nemo je zrl v aparature, a ni ukrepal.

A kamere so morilca tudi ujele, medtem ko nemo zre v aparature in zaslone, ki opozarjajo, da je nekaj hudo narobe, a ne ukrepa.