Med begom odmetaval dokaze

​Nemški policisti iz kraja Gießen (severno od Frankfurta) ter pripadniki tamkajšnjega komisariata za vlome so nekaj časa obsežno preiskovali več različnih kaznivih dejanj zoper premoženje, med drugim vlome, ki so se dogajali na njihovem območju. Sum je padel na 33-letnega slovenskega državljana, ki pa naj bi se nekaj časa uspešno skrival pred roko pravice ter prikrival kraj svojega bivanja. Toda minuli petek popoldne so iskanega Slovenca opazili blizu železniške postaje, v intervencijo pa so odhiteli tako uniformirani policisti kot kriminalisti v civilu.

Kot poroča tamkajšnja policija, jo je 33-letni Slovenec popihal takoj, ko je zagledal patruljno vozilo. Kriminalisti so ga opazovali, kako se je med begom znebil še več dokazov, ki jih povezujejo s kaznivimi dejanji; ko so ga končno dohiteli na območju ene izmed parkirnih hiš, so ga prijeli. Ker je bil za njim razpisan priporni nalog, so ga odpeljali v pripor.

Kriminalisti so zbrali tudi predmete, ki jih je Slovenec odmetaval med begom in naj bi izvirali iz več kaznivih dejanj, ki jih še morajo preiskati. Toda tudi brez novih dokazov so Slovencu pripisali vlom, krajo in prevaro. Dodajajo še, da se ne zdi neverjetno, da mu bodo po zbiranju obvestil lahko pripisali še druga, raznovrstna kazniva dejanja, za katera se bo zagovarjal pred tamkajšnjim sodiščem.