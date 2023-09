Mama iz Istre je svoje otroke pustila v hladni, temni hiši več dni, deček skrbel za brate

Zoper mamo, ki je od 1. do 4. januarja letos v hrvaškem istrskem mestu pustila same doma svoje tri otroke, so vložili obtožnico. Najstarejši otrok je star 15 let in je teh nekaj dni skrbel za dva brata, od katerih je eden še v vrtcu.

Medtem ko so bili njeni otroci sami, je mati s partnerjem odšla v Slavonijo k njegovi materi, ki je bila slabega zdravja. 4. januarja so jo poklicali s centra za socialno varstvo in ji povedali, da so otroke ločili od družine in jih prevzeli ter da lahko za svoja dejanja kazensko odgovarja, pišejo hrvaški mediji.

Poskušali pobegniti

Vendar se je mati v prazno hišo vrnila šele 9. januarja. Med preiskavo so ugotovili, da je otroke pustila v temnem in hladnem prostoru brez ogrevanja. En del sobe je zalila voda, hkrati pa je bil po tleh napet podaljšek, da so se otroci lahko greli z grelcem.

Uslužbenci pristojnih služb so ob prihodu na sporno lokacijo našli tri otroke, pri čemer sta bila starejša dva oblečena v krznena plašča, najmlajši pa le v majico. Rekli so, da se bo mama kmalu vrnila, samo niso vedeli, kdaj. Najstarejši otrok je povedal, kako skrbi za svoja mlajša brata in jim kuha.

Ko so jim povedali, da ne morejo živeti sami v hiši in v tako ogrožajočih okoliščinah, so se trije bratje še naprej obnašali mirno. Vendar so po odhodu iz hiše namesto v službena vozila začeli bežati. Uspeli so jih ujeti, nato pa so jih namestili v ustrezne ustanove.

Mati je priznala krivdo

Otroci so pozneje povedali, da so novo leto praznovali z mamo in njenim fantom, nato pa sta odpotovala, a sta jih oskrbela s hrano. Trdili so, da jim je mama pokazala, kako se uporablja pečica. Čas so preživljali v sobi ob igrah.

Izvedenci so ugotovili, da ima obtožena mati odvisniško osebnostno motnjo. Tožilstvo meni, da je hudo kršila otrokove pravice, zato so jo ovadili za tri kazniva dejanja zoper zakonsko zvezo, družino in otroke. V nedavno vloženi obtožnici je zahtevana delna pogojna kazen 18 mesecev, pri čemer bi morala za zapahi preživeti pol leta, preostanek pa bi bil pogoj s petletno preizkusno dobo.

Tožilstvo tudi predlaga, da se mati za leto dni vključi v družinsko svetovalnico pod nadzorom urada. Mati je krivdo priznala in se opravičevala z besedami, da je svoje otroke zapustila, ker jo je zagrabila panika zaradi zdravstvenega stanja partnerjeve matere, ki ji je na prvem mestu. Priznala je, da je sinove velikokrat pustila same, poroča index.hr.