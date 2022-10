Ponorela ženska trgala brisalce in vzvratna ogledala z avtomobilov

Zagrebški policisti sumijo 22-letnico storitve osmih kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari na škodo več oseb in ene gospodarske družbe. 18. oktobra ponoči je v Zagrebu na peugeotu 407 poškodovala vzvratno ogledalo na sovoznikovih vratih. Nato je na fiatu 500 poškodovala sprednja brisalca, miru pa ji nista dala niti peugeot 206 in opel astra, na katerih je poškodovala zadnji brisalec.Naslednja je bila na vrsti dacia sandero – z rokami in nogami udarjala po sovoznikovih vratih in povzročila udrtine na pločevini ter praske na pločevini.

Uničevanje se s tem ni končalo.

Jeznorita dama se je lotila še forda focusa in fiata punta, jima poškodovala vzvratno ogledalo na sovoznikovih vratih, na oplu vectri pa je uničila sprednja brisalca in vzvratno ogledalo na sovoznikovih vratih, nato pa je z delom brisalca udarjala po vozilu, zaradi česar so nastale vdrtine v pločevino in praske na laku. Potem je skušala pobegniti, a so jo policisti prijeli.

Skupna materialna škoda znaša okoli 1700 evrov.