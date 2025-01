Huda nesreča kolesarjev med treningom, vanje trčil 89-letni voznik

Le nekaj dni za tragedijo, v kateri je v Trentu za posledicami trčenja z avtomobilom umrla šele 19-letna kolesarka Sara Piffer, se je na kolesarskem treningu zgodila nova huda nesreča.

Kot poroča dpa, je na cesti v bližini letališča v Palmi de Mallorci v skupino kolesarjev trčil 89-letni voznik avtomobila, ki je kolesarje spregledal in se čelno zaletel vanje. Nemška kolesarska zveza je sporočila, da so poškodovane kolesarje, med njimi je tudi nekdanji mladinski evropski prvak Tobias Buck-Gramcko, prepeljali v bolnišnico. Kljub hudim poškodbam in zlomom pa nihče ni v življenjski nevarnosti.

Nemški kolesarji so se na španskem otoku pripravljali za evropsko prvenstvo v kolesarstvu na stezi, ki ga bo med 12. in 15. februarjem gostil belgijski Heusden-Zolder.

Več hudih nesreč

Kolesarski svet so v zadnjih letih pretresle številne nesreče, tako na dirkah kot na treningih, nekatere so se končale s smrtjo. Septembra lani je na dirki mladink na SP v Zürichu umrla 18-letna Švicarka Muriel Furrer. Njen rojak Gino Mäder je življenje izgubil leta 2023, lani pa Norvežan Andre Drege.