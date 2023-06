Grozljivi posnetek s Hrvaške: otroci osumljeni spolne zlorabe mačke, aretirali mladoletnika (VIDEO)

Po spletu že nekaj dni kroži posnetek mladoletnika iz Hrvaške, ki spolno zlorablja mačko. Eno od hrvaških društev za zaščito živali je zapisalo, da so primer v zvezi z vznemirljivim posnetkom otrok iz medžimurske četrti, ki spolno zlorabljajo mačko, takoj prijavili policiji in da so mladoletnika, ki je mačko zlorabljal, prijeli zaradi suma storitve kaznivega dejanja »ubijanje ali mučenje živali«, poroča Dnevnik.hr

O vsem je bilo obveščeno občinsko državno tožilstvo, medtem ko se identiteta ostalih oseb s posnetka še ugotavlja.

Novinarska ekipa oddaje Provjereno je zameglila video in utišala zvok. Posnetek prikazuje mladoletnega fanta, ki s pomočjo vrstnikov spolno zlorablja mačko, vse skupaj pa naj bi posnela odrasla oseba.

Videoposnetek si lahko pogledate tukaj.