Groza za lastnike kriptovalut, hekerji vdrli v kripto platformo in kradli

Opozorili druge platforme

Kripto platforma Poly Network je bila v torek tarča velikega hekerskega napada. Ukradli so ji za 600 milijonov dolarjev (nekaj več kot 500 milionov evrov) kripto premoženja. Manjši del izginulega premoženja je sicer Poly uspel povrniti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Poly Network je na Twitterju v torek zapisala, da so hekerji izvedli največjo krajo v zgodovini decentraliziranega finančnega sistema. »Denar, ki ste ga ukradli, pripada na deset tisočim pripadnikom kripto skupnosti,« so poudarili in tatove pozvali, naj skupaj »poiščejo rešitev«, preden zadevo predajo v roke organom pregona.Zaenkrat so nazaj pridobili nekaj ukradenega premoženja.Hekerjem so sicer že za petami nekateri strokovnjaki za kibernetsko varnost. Da jim sledi, je sporočilo obrambno podjetje za sisteme veriženja podatkovnih blokov SlowMist.V Poly Network so ob tem objavili podatke o digitalnih denarnicah, ki so jih uporabili hekerji, in pozvali kripto borze, naj zavrnejo žetone, ki bodo prihajali od napadalcev.Medtem ko še leta 2019 okolje decentraliziranih financ skorajda ni bilo na radarjih kriminalcev, sedaj kraje v tem sistemu predstavljajo več kot 60 odstotkov vseh kraj, hekerskih napadov in goljufij, je opozorilo podjetje CipherTrace.