Dvakrat jo je poteptal, nato se je znesel še nad truplom

Šla je po vodo, ko jo je med zajemanjem presenetil slon. Žival jo je podrla in tako hudo poškodovala, da je nekaj ur pozneje v bolnišnici umrla. Sledil pa je še en srhljiv razplet: slon se je vrnil in truplo Maye Murmu poteptal!

Zakaj si je izbral Mayo, ni jasno.

Tragedija se je zgodila v vasi Rajpal v zvezni državi Odiša na vzhodu Indije, kjer živi 70-letnica, ki je kakor vsak dan zajemala vodo v reki. Pri tem jo je napadel slon, ki je po znanih podatkih pobegnil iz zavetišča za divje živali Dalma, kakšnih 200 kilometrov od Rajpala. Kolikor je znano, žival ni poškodovala nikogar drugega, svojci pa so ubogi Mayi nemudoma prihiteli na pomoč in jo odpeljali v najbližjo bolnišnico. Tam so se več ur borili za njeno življenje, vendar ji ni bilo pomoči. Žalujoči so takoj začeli priprave na pogreb, truplo pokojne pa, kot velevajo obredni običaji, položili na grmado na prostem. Takrat pa je sledil še en šok: slon se je vrnil, ugrabil pokojno, začel stresati truplo in ga znova pohodil!

Zgodilo se je v indijski zvezni državi Odiša. FOTO: Tarun Sahana/Getty Images

Vidno pretreseni svojci so se zatekli na varno in počakali, da je žival opravila svoje, potem pa truplo znova položili na grmado in nadaljevali poslednje slovo. Slon drugih ni napadel, zakaj se je kar dvakrat znesel nad ubogo Mayo, pa ni znano. V Indiji sicer sloni vsako leto vzamejo okoli 100 življenj, po neuradnih podatkih pa kar 300. Oblasti si prizadevajo čim več živali označiti s posebnimi ogrlicami, ki beležijo njihovo gibanje in opozarjajo, če zapustijo svoj rezervat in se začnejo približevati ljudem.