Dojenčka polil z vrelo kavo in pobegnil

Avstralska policija išče moškega, ki je prejšnji mesece z vrelo kavo polil otroka v Brisbanu. Osumljenec je šest dni po incidentu zbežal iz države, 12 ur zatem pa so potrdili njegovo identiteto. Devetmesečni dojenček je dobil hude opekline po obrazu in okončinah.

V mestnem parku je družina z devetmesečnim dojenčkom uživala na pikniku, ko je pristopil neznanec, na malčka zlil vrelo kavo in pobegnil. »Nisem razumela, kaj se je zgodilo, vendar sem začela kričati na pomoč in vpiti,« je dejala njegova mati. Otroku so takoj nudili prvo pomoč, nato pa ga je medicinska sestra, ki je bila v parku, odpeljala v bližnje stanovanje, kjer so mu čez hude opekline položili hladne obkladke in ga polivali s hladno vodo. Zaradi hudih poškodb je bilo potrebnih več operacij, do popolnega okrevanja ga čaka še dolga pot.

Šest dni po incidentu odletel

Policija je izdala nalog za aretacijo osumljenca, ki ga iščejo zaradi povzročitve hudih telesnih poškodb, za kar je v Avstraliji zagrožena dosmrtna kazen. Policija je sporočila, da je njihov glavni osumljenec šest dni po incidentu odletel iz Avstralije z letališča v Sydneyju – le 12 ur preden so potrdili njegovo identiteto. Policija ga torej pozna in tudi ve, kje je, toda razkritje informacij bi ogrozilo preiskavo, je povedal inšpektor Paul Dalton. Motiv za napad še ni znan, gre pa za 33-letnega delavca, ki je od leta 2019 večkrat potoval v Avstralijo in imel tam prijavljena prebivališča v Novem Južnem Walesu in v Viktoriji. Na spletni strani GoFundMe so za pomoč nesrečni družini zbrali 90.000 evrov.