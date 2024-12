Balkan pretresa nov umor: truplo 24-letnice so našli v avtomobilu

Iz BiH danes poročajo o novem primeru femicida. Kot je sporočila policija, je moški iz Bosanskega Broda danes s strelnim orožjem ubil soprogo. Motiv za dejanje za zdaj ni znan.

Iz policijske uprave Doboj so sporočili, da so osumljenega za uboj aretirali in da poteka preiskava, da bi ugotovili vse okoliščine, ki so privedle do tragedije, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Truplo v avtomobilu

Po poročanju bosanskih medijev naj bi 28-letni moški v jutranjih urah na območju občine Bosanski Brod s strelnim orožjem ustrelil svojo 24-letno ženo in jo pri tem smrtno ranil. Policija je njeno truplo našla v avtomobilu. Motiv za dejanje za zdaj ni znan.

Mediji pri tem ob sklicevanju na neimenovane policijske vire še navajajo, da je bil osumljeni pred tem ovaden zaradi nasilja v družini. Zaradi fizičnega napada na ženo je bil aretiran, policija pa je med hišno preiskavo našla naboje. Po kazenski prijavi so ga izpustili na prostost s kazensko ovadbo, ki je bila še brez epiloga.