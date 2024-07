Avto, v katerem je umrla 17-letnica, je zmečkan. Vozil ga je pijani mladoletnik (FOTO)

V noči s petka na soboto se je na Aleji Bologne v Zagrebu v bližini križišča z Ulico Davora Bašića zgodila huda prometna nesreča. V nesreči so bili poškodovani štirje mladoletni potniki in voznik sam, ki so jim zdravniško pomoč nudili na zagrebški Kliniki za otroške bolezni in Kliničnem bolniškem centru Sester usmiljenk.

Ugotovljeno je bilo, da so trije potniki, 16-letni fant, 17-letna deklica in 17-letni voznik lažje poškodovani, 17-letni fant in 17-letna deklica je bila huje poškodovana. Zaradi poškodb je nekaj ur po prometni nesreči, ob 10.35, umrla 17-letnica v bolnišnici Sestre usmiljenke, je včeraj sporočila zagrebška policija.

Avto je bil zmečkan, kar je razvidno iz fotografije, objavljene na Facebook strani.

Mladoletni voznik

Na kliniko za otroške bolezni v Klaićevi so sprejeli štiri mlade, tri fante in eno deklico. »Vsi so stabilni in imajo normalne življenjske funkcije. Eden ima hudo poškodbo, a ni življenjsko ogrožen. Morda bo moral na operacijo, to bomo videli jutri na posvetu. Vsi so še v bolnišnici in so na opazovanju. V tem trenutku ne bi razkrival, kaj točno naredijo poškodbe,« je zjutraj za Index dejal dr. Fran Štampalija, dežurni kirurg.

Nesrečo je povzročil mladoletni voznik (17), preden je pridobil pravico do vožnje motornega vozila katere koli kategorije. Med vožnjo osebnega avtomobila renault zagrebških registrskih oznak je imel v organizmu 1,21 g/kg alkohola.

Zapeljal s ceste in trčil v steber

Ko je pripeljal do križišča z ulico Davora Bašića, hitrosti vozila ni prilagodil ovinku, zaradi česar je izgubil nadzor nad vozilom, pristal na cestišču, nato pa na mehkem terenu, nakar je trčil v javno svetlobni drog, so sporočili iz zagrebške policijske uprave, poroča index.hr.