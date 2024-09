62-letni občan kradel drva, a ko so mu policisti preiskali dom, sledil šok

Zaradi suma storitve več kaznivih dejanj tatvin in kaznivega dejanja neupravičene posesti, izdelave in nabave orožja in eksplozivnih snovi so policisti zoper 62-letnika opravili kriminalistično preiskavo.

Ne le ukradena drva, doma imel pravo orožarno

Osumljen je, da je od februarja lani do začetka septembra letos v gozdovih na območju Siska posekal okoli 100 dreves in s tem oškodoval pristojno gozdarstvo za okoli 9000 evrov. Ko so ga prijeli, so opravili hišno preiskavo ter našli orožje in razstrelivo. Tako so mu zasegli protipehotno mino, dve polavtomatski puški s pripadajočimi nabojniki, dušilec za polavtomatsko puško, 741 kosov različnega streliva pa še 35 kubičnih metrov gabra in hrasta. Po zaključeni kriminalistični preiskavi je osumljenec v priporu, so navedli hrvaški mediji.