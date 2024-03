20-letni nogometaš po hudi prometni nesreči umrl v bolnišnici

Hrvaška policija je objavila nove podatke o hudi prometni nesreči, ki se je sinoči zgodila v Stobreču pri Splitu. Šimun Šolić, nogometaš RNK Split, star komaj 20 let, je zaradi poškodb v nesreči umrl v splitski bolnišnici, je sporočila splitsko-dalmatinska policija.

»Sinoči okoli 22.15 se je v Stobreču na Hrvaškem zgodila prometna nesreča, v kateri je motorist zapeljal s cestišča. V prometni nesreči sta se poškodovala voznik in sopotnik na motornem kolesu,« so zjutraj sporočili s policije in dodali, da se je drugi udeleženec nesreče lažje telesno poškodoval.

»Zaradi razsvetlitve vseh okoliščin v dogodku vabimo očividce prometne nesreče kot tudi vse osebe, ki imajo koristne informacije, da se osebno zglasijo na Postaji prometne policije Split,« so zaprosili javnost hrvaški policisti, poroča index.hr.

Ganljivi zapis

Od mladega nogometaša so se z ganljivim zapisom na družbenih omrežjih poslovili tudi prijatelji iz kluba.

»Naš dragi Šimun, fant nasmejanega in vedrega obraza, je izgubil bitko z življenjem v prometni nesreči, ki se je zgodila sinoči. Štiri leta je igral za RNK Split. Ko se je pred kratkim ponovno vrnil v slačilnico Splita, so ga vsi oboževali prav zaradi njegovega vedrega duha in topline, ki jo je imel v sebi. Naš Šimune, prezgodaj si nas zapustil, moral bi odigrati več tekem, a je življenje hotelo drugače. Za vedno v naših srcih. Tvoj RNK Split.«