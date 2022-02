Skrb vzbujajoče, koliko voznikov krši prometne predpise

Policisti PU Maribor so te dni na državnih glavnih in regionalnih cestah na območju PU Maribor izvajali poostren nadzor nad vozniki tovornih vozil. V njem so pod drobnogled vzeli 74 voznikov tovornih vozil, od tega pa pri 43 voznikih ugotovili 48 kršitev cestno prometnih predpisov. »Delež ugotovljenih kršiteljev je bil kar 58-odstoten, kar pomeni, da je vse preveč voznikov tovornih vozil, ki kršijo cestnoprometne predpise. Na državnih glavnih in regionalnih cestah je dinamika prometa tovornih vozil sorazmerno velika, zato policisti na teh cestah kontinuirano izvajajo nadzor cestnega prometa. Z različnimi metodologijami nadzora in oblikami dela nadzora nad vozniki tovornih vozil bodo policisti tudi v prihodnje nadaljevali na vseh cestah, ne zgolj na državnih cestah, ter tako vplivali na prometno varnostne razmere vseh udeležencev v cestnem prometu,« so zapisali.

Tudi gorenjski policisti so ta mesec že tretjič izvedli večji poostren nadzor nad tovornimi vozili. Kontrolirali so jih okoli 120, pri čemer je bila pri polovici s tehtanjem preverjena tudi njihova masa. Skupno je bilo ugotovljenih 46 kršitev prometnih pravil, med njimi 13 zaradi prekoračitve teže. Preostale kršitve so bile pretežno povezane s hitrostjo, nepravilnostmi pri uporabi tahografa, pritrditvijo tovora, nepopolno opremo in prometno signalizacijo.

»Najbolj izstopajoči kršitvi sta bili dve, in sicer prevoz nevarnega blaga brez ustreznih listin in oznak na tovornem vozilu ter prekoračitev dovoljene skupne teže za kar 23 odstotkov. Preobremenjenost tovornih vozil vpliva na slabše vozne lastnosti vozila, uničuje cesto in predstavlja veliko nevarnost za nastanek težjih posledic v primeru prometnih nesreč. Tovorna vozila in avtobusi imajo v primeru neljubih dogodkov drugačne lastnosti kot osebna vozila, pa tudi veliko mrtvih kotov,« so zapisali pri PU Kranj.

Prekrški voznikov tovornih vozil v splošnem predstavljajo približno 10 odstotkov vseh ugotovljenih prekrškov v cestnem prometu. Med dejavniki so tudi utrujenost voznika, uporaba telefona ali drugih naprav, ki motijo zaznavo in upravljanje vozila. Nadzor bodo policisti nadaljevali tako v tem kot tudi v drugih segmentih na področju prometa.