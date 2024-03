V noči na četrtek so varnostniki Luke Koper v morju ob terminalu za sipke tovore opazili dva potapljača. Varnostniki so bliskovito ukrepali in sumljiva plavalca prijeli. Pozneje se je izkazalo, da sta imela premeten načrt, vreden filmskega scenarija, ki pa jima (vsaj tokrat) ni uspel. S podvodnim skuterjem naj bi se v luški akvatorij pripeljala pod gladino reke Rižane, potem pa poskušala izpod trupa tovorne ladje, ki je v koprsko pristanišče iz Južne Amerike pripeljala sojo, izvleči pet večjih torb. V torbah je bilo po poročanju Televizije Slovenija približno 260 kilogramov izredno čistega ko...