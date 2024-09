Zamotila sta zaposleno in iz blagajne ukradla denar, enega že prijeli

V torek, 10. septembra, so iz Policijske uprave Ljubljana poročali o drzni tatvini v enem izmed gostinskih obratov na območju Grosuplja, kjer sta neznana storilca zamotila zaposleno in v tem času iz blagajne odtujila nekaj bankovcev ter lokal zapustila.

Z intenzivnim zbiranjem obvestil in nadaljnjo preiskavo je bilo ugotovljeno, da je kaznivo dejanje izvršil 19-letni osumljenec, v družbi še ene osebe. Osumljencu so včeraj odvzeli prostost in bo po vseh zbranih obvestil priveden pred preiskovalnega sodnika.

V preteklosti je bil že obravnavan zaradi premoženjskih kaznivih dejanj.