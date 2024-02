Zagorelo na proizvodnem stroju, eno osebo odpeljali

V Kranju je v ponedeljek okoli 12.30 prišlo do požara v proizvodnem obratu. Po doslej zbranih podatkih je zagorelo na proizvodnem stroju. Eno odraslo osebo so zaradi vdihavanja dima z reševalnim vozilom prepeljali v zdravstveno ustanovo. Vzrok požara in višino škode še ugotavljajo, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Gasilci so požar pogasili. Policisti pa so kraj požara zavarovali, opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah požara. Vzrok požara in višina materialne škode sta predmet nadaljnje kriminalistične preiskave, so pojasnili v sporočilu. Kot so napovedali, bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.