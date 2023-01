Z vlaka zgrmel 300-tonski tovor (VIDEO)

V soboto zgodaj zjutraj, ko je večina trdno spala, je v nočno tišino zarezal nenavaden zvok, ki je prebudil tudi nekatere okoliške prebivalce. »Čeprav smo vajeni hrupa vlakovnih kompozicij, pa tudi sicer je tovorni promet skozi naš kraj zelo gost, nas je okoli pol druge ure zjutraj dokončno prebudilo tudi zavijanje siren, nenavadno pogosto pa je bilo tudi hupanje vlakov. A pogled proti železniški postaji je zakrivala gosta megla, ki se niti v dopoldanskih urah še ni razkrojila, zato se ni dalo videti, kaj se tam dogaja. Ko pa sem le šla pogledat, je bilo območje zavarovano in nas niso pustili blizu. Kaj se je zgodilo, sem izvedela iz jutranjih poročil,« nam je dejala starejša domačinka iz Zidanega Mosta, ko smo v soboto dopoldne v kraju poizvedovali o nenavadni nesreči, ki se je ponoči zgodila na tamkajšnji železniški postaji.

Da se je zgodila nesreča, je potrdila Tea Šavor, vodja službe za odnose z javnostmi na Slovenskih železnicah: »Med prevozom izrednega tovora s posebnim vlakom, ki ga je izvajal zunanji izvajalec, je okoli pol druge ure zjutraj z vagona padel generator.« Dodala je, da se je poškodovala ena oseba. Kot smo izvedeli neuradno, je šlo za 300 ton težko transformatorsko postajo, ki je zdrsnila z enega od vagonov. Kako se je to zgodilo, še ni povsem jasno, na kraju dogodka pa sta bili tudi celjska okrožna državna tožilka in preiskovalna sodnica. Je bil pa železniški promet med Ljubljano in Mariborom pri Zidanem Mostu zaradi nesreče v soboto dopoldne oviran več ur, zato so nastajale tudi zamude.

Rešili so ga z vrvjo

Na kraj nesreče na železniških tirih so se prvi pripeljali prostovoljni gasilci iz Laškega in celjski poklicni, ki so bili o nesreči prek pozivnika obveščeni dvajset minut pred drugo uro zjutraj. Prihiteli so tudi policisti in reševalci, saj so bili obveščeni, da je v posebni kabini, ki je bila za vagonom, ta pa se je prevrnila po brežini reke Save, ostal ujet en človek, ki se je zelo verjetno tudi poškodoval. Gasilci so se zato najprej lotili reševanja poškodovane osebe. Ko jim je uspelo navezati stik, so ugotovili, da gre za češkega državljana, ki so ga v nadaljevanju rešili in potegnili iz kabine nazaj na tire s pomočjo vrvne tehnike.

Pregledali so vagon za posebne namene, zaradi dveh rezervoarjev za pogonsko gorivo in akumulatorjev na njem pa so gasilci preventivno pregledali vodno površino Save vse do Radeč. Bali so se namreč, da bi naftni derivati začeli iztekati v reko, a se na srečo to ni zgodilo. So pa okoli kabine preventivno napeljali lovilna črevesa in pivnike. Kot je za STA pojasnil vodja intervencije celjske poklicne gasilske enote Klemen Jeranko, je izteklo le nekaj malega hidravličnih tekočin, ki ostanejo v ceveh, in so jih uspešno zajezili.

Na tirih so iz vagona prečrpali približno 500 litrov goriva, ki je po nesreči ves čas rahlo iztekalo. Neuradno naj bi bil generator namenjen v sosednjo Avstrijo. Nekaj več podrobnosti je posredovala Milena Trbulin, tiskovna predstavnica Policijske uprave Celje. »V nesreči se je poškodoval državljan Češke, ki je bil v posebni kabini, za vagonom, ki se je prevrnil. Ko se je vagon prevrnil, je kabino odtrgalo in jo odneslo na nabrežje reke Save, pri tem pa je češki državljan utrpel hude poškodbe in je bil z reševalnim vozilom prepeljan na zdravljenje v celjsko bolnišnico,« je povedala Trbulinova. Dodala je, da višina škode še ni znana, bo pa zelo visoka.